Selvi: Sarıklı amiralin TSK'dan ihraç edileceği intibaı edindim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir grup gazeteciyle gerçekleştirdiği görüşmeden detaylar aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'sarıklı amiral' görüntülerine tepki gösterdiğini belirten Selvi, Akar'a bu konudaki soruşturmayı sorduklarını söyledi.

"Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor" diyen Selvi, kendi edindiği izlenimi de şöyle paylaştı: