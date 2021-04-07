Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/DuDHBfuswB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021
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