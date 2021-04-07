Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Karaismailoğlu, "Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak" dedi.

Karaismailoğlu, "Türksat 5B haberleşme uydumuzu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatacağız" ifadelerini kullandı.

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