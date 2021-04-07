Sıcaklıklar 6 derece artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede, Edirne ile Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinde yağış başlayacak.

Akşam saatlerinden sonra Trakya'nın tümünü, gece saatlerinde ise İstanbul çevrelerini kapsayacak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, gün boyu güneyli, gece kuzeydoğu yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.