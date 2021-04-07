Bursa'da kadına tecavüz girişiminde bulunan adamı 'Karlos Köpek' yakaladı

Bursa’da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan şüpheli, köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, kardeşlerin yanında bulunan "Karlos" isimli köpek tarafından yakalanırken, çevredeki esnaf şüpheliyi dövdü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı’nda dün (6 Nisan 2021) meydana gelen olayda, kadın kuaförü F.D., babasını ziyaret etmek için evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.’yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre bu sırada Veysi Solmaz ile kardeşi Murat Solmaz yanlarındaki 'Karlos' isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi.

Kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.’ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, 'Karlos' isimli köpek şüpheliyi yakaladı.

Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.