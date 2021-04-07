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    Garanti Koza İnşaat

    Garanti Koza İnşaat iflas etti

    Facebook/Garanti Koza İnşaat
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044212563-garanti-koza-insaat-iflas-etti/

    Mahkeme, 73 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Garanti Koza İnşaat şirketinin iflasına karar verdi.

    1948 yılından bu yana inşaat müteahhitliği ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren Garanti Koza’nın iflasına karar verildi.

    Sözcü gazetesinin haberine göre Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı konuyla ilgili olarak 30 Mart 2021 tarihinde aldığı karara göre şirketin tasfiye işlemleri başladı. 2020/917 Esas sayılı kararının 31 Mart günü yapılan duyurusu şöyle:

    "2600-0 İstanbul Ticaret Sicil Numarasında ve 3890006679 vergi numarasında kayıtlı ‘Oruçreis Mh. Teskstilkent Cd. Tekstilkent Sitesi B blok, No:12A/161 Esenler / İstanbul’ adresinde faaliyet gösteren müflis Garanti – Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30/03/2021 tarih saat 14:24 itibari ile iflasına karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından başlanılmıştır. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur."

    Vatandaşlar tapularını alamamıştı

    Bugüne kadar İstanbul’da 20 binden fazla konut üreten ve Akkoza ile Akbatı gibi markaları kente kazandıran Garanti Koza’nın 6’sı büyük olmak üzere 60-70 hissedarı bulunuyordu.

    Bulgaristan’da da konut, AVM ve otel projelerini bulunan şirketin Türkiye’de hayata geçirdiği bazı projelerde vatandaşlar tapularını alamadığı için mağdur olmuştu.

    Mal sahiplerinin birçoğu dairelerini ve tapuyu teslim aldıktan sonra satmak üzere girişimde bulununca ipotek sürpriziyle karşılaşmıştı.

    Borçları olmadığı halde, tapularının üzerinde ipotek olduğunu öğrenen konut sahipleri, soluğu Garanti Koza'nın yönetiminde almış. Firmanın aldığı ticari krediyi ödeyemediği için bir bankanın evlere ipotek koyduğunu öğrenmişlerdi.

    Etiketler:
    Tapu, İstanbul, Garanti Koza, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, inşaat, sektör
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