Bakan Koca: Daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Koca, "Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. #UHC, #worldhealthday2021, @DrTedros, @hans_kluge, #covid19, @WHO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2021

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