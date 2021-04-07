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    Arda Turan, Özlem-Berkay Şahin

    Arda Turan'ın Özlem Şahin'e cinsel taciz davası yeniden başladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044212974-arda-turanin-ozlem-sahine-cinsel-taciz-davasi-yeniden-basladi/

    Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatına karar verilen Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma, futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.

    İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Taraflara tebligat yapıldığı, tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz'a tebligat yapıldığı ve Onur Ürkmez'e çıkarılan tebligatın dönmediğini belirtti.

    Sakatlık mazereti bildirdi

    Ayrıca Arda Turan'ın avukatları tarafından, sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü gerekçesiyle rapor sunularak duruşmaya katılamadığına ilişkin mazeret bildirildiği de tutanağa geçti.

    ‘Bozma ilamına katılmıyoruz’

    Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.

    Özlem Şahin’in avukatı: Arda Turan zorla getirilsin

    Şikayetçi Özlem Ada Şahin'in avukatı Ahmet Can Dokur ise "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılıyoruz. Müvekkil ile tanık Onur Ürkmez'in bir sonraki celse hazır edeceğiz. Gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

    Mahkeme, tanık Onur Ürkmez'in hazır edilmesi için süre verilmesine, sanık avukatlarına tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri veya adresini bildirmeleri için süre verilmesine karar verdi.

    Tarafların hazır bulunması kararından vazgeçildi

    Mahkeme, İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı yasada direnme öngörülmediği gerekçesiyle sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin yönünden beyanlarının alınması yönünde bir husus bulunmadığından, duruşmaya katılmaları yönündeki ara karardan dönülmesine de hükmedildi. Duruşmanın tanık Burak Yılmaz'ın da dinlenebilmesi için liglerin bitmesinin ardından 16 Haziran'da görülmesine karar verildi.

    Ne olmuştu?

    Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.

    İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

    Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla cinsel taciz yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.

    İstinaf Mahkemesince 19 Kasım 2020'de verilen kararda, Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiğinin her iki tarafın beyanıyla sabit olduğu, taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığı, duydularsa tanıklardan sorulmasının zaruri olduğu vurgulanmıştı.

    Ayrıca Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği kaydedilerek "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" belirtilmişti.

    Etiketler:
    Dava, Burak Yılmaz, Cinsel taciz, Özlem Şahin, Arda Turan, Berkay Şahin
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