EGM'den 'Cumhurbaşkanlığı korumasının para videosu' iddiasına açıklama

Bazı sosyal medya platformlarında, 'Cumhurbaşkanlığı koruması olduğunu iddia eden kişinin para videoları çıktı' haberlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü bir metin yayımladı. Açıklamada, iddianın asılsız olduğu belirtildi. Özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı belirlenen kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.