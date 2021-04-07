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    Askeri okul

    Askeri okullardan ayrılacak öğrencilere ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelikte değişiklik

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044215018-askeri-okullardan-ayrilacak-ogrencilere-odettirilecek-tazminata-iliskin-yonetmelikte-degisiklik/

    Değişiklik kapsamında, harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenecek.

    ‘Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin adı ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına Alınan Öğrenciler ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Nam ve Hesabına Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’ olarak değiştirildi.

    Değişiklik kapsamında, harp okullarına, astsubay meslek yüksekokullarına veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girme hakkını elde eden her öğrenci için yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenecek ve kefalet senedinde belirtilecek miktar yine yönetmelikte yer alan giderler dikkate alınarak tespit edilecek.

    Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları öğrencinin bağlı bulunduğu komutanlıkça tespit edilecek ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü’nün onayını müteakip her yıl Nisan ayı içerisinde yürürlüğe konulacak.

    Harp okullarında, astsubay meslek yüksekokullarında veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerden idari yönden bağlı bulunduğu komutanlıktan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle ilişiği kesilenlerin/ayrılanların gördükleri öğrenim süresince bu öğrenciler için Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, kanuni temsilcilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilecek.

    Öğrencinin bağlı olduğu komutanlıkça yönetmeliğe uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı, öğrencinin ilişiğinin kesildiği/ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili komutanlıklar tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilecek.

    Taksitlendirme süresi azami 5 yıl

    Öğrenim giderinden doğan alacaklar, faizleriyle birlikte tahsil edilecek. Borçtan sorumlu olanların bağlı oldukları komutanlıklara yapacakları yazılı talep üzerine borçlar Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüş alınmasını müteakip taksitlendirilebilecek.

    Anapara borcunun taksitlendirme süresi azami beş yıl olacak. Ödeme güçlüğünde bulunduğunu ispatlayan borçlunun talebi ve bu talebin uygun görülmesi halinde taksitlendirme süresi uzatılabilecek.

    Sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrenciler ile 1325 sayılı Kanun uyarınca muafiyet getirilen hallerde, öğrencilere, kefillerine veya kanuni temsilcilerine tazminat ödettirilmeyecek.

    Yönetmelikte belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden, ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya sadece belirli oranda ödeme yapacak kişilere, bu okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmeyecek. Ancak yönetmelikte yer alan giderlerin ilgili mevzuat gereğince zorunlu olarak ödenecek olan tutarları ile 1325 sayılı Kanunda nispetleri belirlenerek hesaplanan tutarlar tazminat tutarına dahil edilecek.

    Yüklenme senedi ve tazminat tutarı hesaplamasında personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar ve eğitim öğretim giderleri dikkate alınacak.

    Personelin şahsi dosyasından takip edilecek

    Öte yandan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, askeri okullardan ayrılacak öğrencilere yönelik tazminat hesaplarında kullanılacak veriler, kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca ve okul komutanlıklarınca personelin şahsi dosyasından takip edilecek.

    Personele yapılan masrafların ait olduğu yılın maliyet tutarlarının, ayrıldığı/ilişiğinin kesildiği tarihe getirilmesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerinde belirtilen faiz oranı uygulanarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından işlem yapılacak.

    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tazminat, Okul, askeri, Değişiklik
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