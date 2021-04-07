Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç koronavirüse yakalandı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin.— Dr.Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) April 7, 2021
Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.
Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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