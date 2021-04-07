Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'a teşekkür etti: Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Koca, "Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri hassasiyet ve teveccüh için tüm sağlık çalışanları ve bilim insanlarımız adına teşekkür ederim. Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri hassasiyet ve teveccüh için tüm sağlık çalışanları ve bilim insanlarımız adına teşekkür ederim. Küresel salgın ile mücadele siyaset üstü bir konudur. pic.twitter.com/6bgqueNSnI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2021

​Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında kullandığı "Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise 'Kaç kişi ölürse ölsün' diyor" ifadesine tepki göstermişti.

'Kılıçdaroğlu'nun hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağı olan, kendi alanlarındaki en yetkin isimlerden oluşan Bilim Kurulu'na saldırmaya kadar vardırdığını' belirten Erdoğan, salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamını ilgilendiren milli bir mesele olarak gördüklerini söylemişti.

"Bilim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verdiği hizmetler için şahsım, ailem, grubum ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sağlıkta bugüne kadar ölen bu kadar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oldu" diyen Erdoğan, CHP liderinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik tepkisini de "Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasını, bilimin konuşulması gereken yerde bilimi ayaklar altına almasını milletimizin takdirine bırakıyorum. Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne ala, değilsin" diyerek eleştirmişti.