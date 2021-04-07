Diyarbakır'dan 3 öğrenci Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut, dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown’dan tam burslu kabul aldı.

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.

NTV'nin haberine göre siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.

Sizleri Nehir,Ezgi ve Seyit’le tanıştırmak isterim.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır’ın öğrencileri onlar.

Nehir ve Ezgi Harvard Üniversitesi, Seyit ise Brown Üniversitesi’ni tam burslu olarak kazandı👏🏻

Gurur duyduk👏🏻#HarvardUniversity #BrownUniversity #BahçeşehirKolejiDiyarbakır pic.twitter.com/Ex4yRwch9X — Hüseyin Yücel (@HuseyinYucell) April 7, 2021

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