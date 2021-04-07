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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans sistemi üzerinden görüştü.

    Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

    © AA
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans sistemi üzerinden görüştü.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı, başladı.

    © DHA
    Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı

    Bakan Akar, başlayan tatbikatlar dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile video konferans sistemi üzerinden görüştü.

    Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ı, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Akar, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduklarını belirtti.

    'Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi'

    Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran Bakan Akar, "Tek millet, iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz Karabağ’ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. 'Tek vatan' diye adlandırdığınız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi. 30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın harflerle yazılacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Kazanılan başarı dolayısıyla Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Akar, "Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.

    'Normalleşme için bölgenin güvenli hale gelmesi önemli'

    İşgal altından kurtarılan topraklarda hayatın en kısa sürede normalleşmesinin önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

    "Bunların olması için bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bunun için de bölgenin mayın ve el yapımı patlayıcılardan (EYP) temizlenmesi gerekir. Bölgeye biz arkadaşlarımızı gönderdik, çalışıyorlar. Aynı zamanda karşılıklı eğitim kapsamında Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu işi öğrendiler ve katkı sağlıyorlar. İnşallah en kısa zamanda orayı temizleyip hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı sağlayacaklar."

    Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Kış-2021 Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını hatırlatan Akar, yeni başlayan Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

    Bakan Akar, bu iki tatbikat ile Türkiye-Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışabilirliği daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve toprağımızın dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

    Etiketler:
    Zakir Hasanov, Azerbaycan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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