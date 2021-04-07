AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada milletvekili Belgin Uygur rahatsızlanarak müsaade istedi. Bu sırada TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Uygur, AK Parti milletvekillerinin yardımıyla salondan çıkarıldı. Aranın ardından Erdoğmuş, "Sayın vekilimizin durumu iyidir. Biraz dinlenecek ve sonrasında çalışmalara iştirak edecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Grup önerilerinden sonra, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.