Eskişehir'de vaka sayısı 47 günde 12 kat arttı: Denetimler sıkılaştırıldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vakalarının 47 günde 12 kat arttığı Eskişehir’de denetimler de sıkılaştırıldı. DHA'nın haberine göre, insanların yoğun olduğu alanlarda denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Sokağa çıkma yasağına kısa bir süre kala Eskibağlar Eti Caddesi’ndeki parkta denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere idari para cezası uyguladı.