Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'korovirüsün etkisi azaldı' iddialarına yanıt verdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Daha önceki artış dönemindeki sayılara baktım hepsinde de ağır hastaların sayısı hep vaka artışlarını takip etmiş. Şu andaki bilgilerimizle öyle görünüyor. 11 makale buldum bu konuyla ilgili. Daha hafif seyrettiğine dair hiçbir gözlem yok'' açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın CNN Türk ekranlarındaki açıklamaları şu şekilde:

-Bir yandan virüs mutant hale geldi daha hızlı bulaşıyor, bir yandan yapılanlar yeterli gelmiyor. Şimdi bu Türkiye mutantı mı bilmiyoruz ama İngiltere mutantı yetiyor zaten. Daha hızlı ve kolay bulaştığını biliyoruz. Şimdi önemli olan nokta ne yapmamız gerektiği. Açıkçası bunu üç başlıkla ele almak lazım. Bir tanesi bizim kendi vatandaş olarak yapacağımız şeyler. İkincisi devletin alacağı yöntemler var üçüncüsü de aşılama. Bunun dışında başka yöntem yok. Bizim vatandaş olarak maske mesafe kuralı dışında çok fazla bir şey de yok. Buna yeteri kadar uymadık. Devletin alacağı önlemler ön plana çıkıyor. Biz geçen ilkbaharda çok tartıştık, bunlar çok bilinmeyen şeyler değil, seyahat ve belli dönemlerde sokağa çıkma yasakları. Bütün yaş gruplarına herkese uygulanacak bir şey. Kademeli mesai toplu taşımadaki kalabalığı önlemek için. Bunlar yapılmadan durduramayız bunu.

-Toplu taşımada yaşanılan temaslar, biz kademeli mesai uygulamasına geçmiştik. Kamu sektörü uyguladı ama özel sektör uymadı. Ne Ramazan'da ne de şu anda uygulanan tedbirlerde var.

-Diğer önemli nokta mutantın yayılımını önlemek için seyahat kısıtlamasını uygulamak zorundayız.

-Fransa'da 60 binlik günlük vaka sayısına ulaşıldı ve okullar kapandı. İsrail'de de okullar kapalı. İsrail'de parti denilen kutlama bilgileri yanlış. İsrail şu anda hangisinden başlasak diye normalleşmeyi tartışıyorlar.

'Korovirüsün etkisi azaldı' iddiaları

-Daha önceki artış dönemindeki sayılara baktım hepsinde de ağır hastaların sayısı hep vaka artışlarını takip etmiş. Şu andaki bilgilerimizle öyle görünüyor. 11 makale buldum bu konuyla ilgili. Daha hafif seyrettiğine dair hiçbir gözlem yok. Ağır hasta dediğiniz zaman farklı tanımlar kullanıyorsunuz. Ölüm sayısı dediğiniz zaman her ülkede Kovid'den öldü sayısı farklı kriterlerle konuluyor o yüzden farklı ülkelerle kıyaslamak zor. Ama ölüm sayısındaki artış hızına bakıyorum. Ağır hasta sayısındaki artış hızına bakıyoruz iyi görünmüyor. Her şeyi basit formülle hesaplamak mümkün değil. Böyle bir şey çıkarsa ikinci mutasyon çıkar mı diye bakmak lazım.

-Gelişen teknoloji hem iyi hem de kötü yönde etkiliyor salgın süresini. Tarihteki pandemilerden farklı bir şey oldu. İyi tarafı hiçbir pandemide 1 yıl içerisinde etkin aşılar kullanıma girmedi. Bu işin gerçek bitişi toplumun yüzde 75'ini aşıladığınız zamandır.

'Bağışıklık elde edip hastalıktan kurtulmak mümkün değil'

-Bu hastalığı geçirerek bağışıklık elde edip hastalıktan kurtulmak mümkün değil. Etrafınızda ikinci ve üçüncü defa hastalığı geçirenleri görüyoruz. Sürü bağışıklığını aşı ile sağlamak zorundayız.

-Aşı aslında küçük bir pazardır ama pandemi aşıları çok büyük bir pazardır. İştahını açıyor firmaların. Firmalar yapamayacakları sözleri verdiler. Onlar bunu söylediği zaman biz diyorduk bunlar mümkün değil diye. Mutasyon gelişince çalışma sonuçlarını beklemek için ağırdan almaya başladı firmalar.

Virüs çocuklarda daha bulaşıcı mı?

-Çocuklarda daha çok bulaşıyor virüs. Çocuklarda vaka sayısı daha yüksek. Çocuklarda daha öldürücü gibi bir veri yok üzerimizde. Çocuklarda daha sık görülmesinin nedenleri var. 65 yaş altının aşılanması dışarıya çıkmak istememesi. Şu anda bu virüs daha rahat girebildiği için, çocuklara daha rahat bulaşıyor. 0-9 yaş grubu en çok vakanın arttığı yaş aralığı. Ağır vaka sayısında ilkine göre fazla görünmüyor.

Yerli aşı çalışmaları

-Yerli aşıda Faz-2'de şu anda çalışma. Sonbahar gibi en erken olabilir. Mayıs ayında Faz-3'e geçersek vakaların izlenmesi vs. derken sonbahar gibi olur.

-Bir vatandaşın ben yerli aşıyı bekliyorum demesi son derece yanlış. Almanya bile tarihinde aşı üretmediği için gelişimini bir Amerikan firmasına verdi. Vatandaşın tercihinde bu yerli aşı gibi bir değerlendirme yapması doğru değildir.