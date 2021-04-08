Şamil Tayyar: Kürşat‘ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Yusuf Özoğul'un AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya başladığını duyurarak, "Duyduk ki Yusuf kardeşimiz Genel Merkez'de göreve başlamış. Kürşat‘ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun" dedi.

2019 yerel seçimleri çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini dağıtırken, kendisine tepki gösteren bir kadına verdiği yanıt ile gündem olan Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Yakın çalışacağımız Yusuf kardeşimizin teşkilatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Özoğul için Twitter hesabından "Hoş geldin Yusuf kardeşim" mesajı paylaştı.

Hoş geldin Yusuf kardeşim. https://t.co/m3avlm9eea — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 7, 2021

​Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter'dan "Duyduk ki Yusuf kardeşimiz Genel Merkez'de göreve başlamış. Kürşat‘ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun" diye yazdı.

Duyduk ki Yusuf kardeşimiz Genel Merkez’de göreve başlamış.



Kürşat‘ın gidişi, Yusuf’un gelişi hayırlı olsun. pic.twitter.com/Ky83QMG0Fm — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 7, 2021

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