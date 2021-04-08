AK Partili Özlem Zengin’den 'Erdoğan' paylaşımı: Arazi, arazi, arazi

AK Partili Zengin, Erdoğan’ın “CHP'nin başındaki zatın ve yanındaki çetenin, yalanlarını, çarpıtmalarını, iftiralarını, hezeyanlarını, terörist ve darbe seviciliklerini, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, özellikle de muhalifiyle her vatandaşımıza biteviye anlatmanızı istirham ediyorum. Arazi, arazi, arazi. Durmak yok yola devam" dediği videoyu paylaşımına ekledi.
Zengin son tweetinde ise, “Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, “arazi” sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur... Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin” ifadesini kullandı.
"Arazi,arazi, arazi...— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) April 7, 2021
Durmak yok yola devam" pic.twitter.com/A0Ddb5seQr
Hakikaten şaşırmamak mümkün değil, “arazi” sözünü bilmeyen siyasetçi mi olur...— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) April 7, 2021
Açık arama gayretinizi siyaset dilini anlama üzerine teksif edin.
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