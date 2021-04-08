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    İstanbul'un Kovid-19 röntgeni: Bulaşı katlana katlana artıyor

    © AA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1642)
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    İstanbul Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye döktü, şehrin Kovid-19 röntgenini çekti. 10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bazı bölgelerde vaka patlaması yaşandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü kez Türkiye'nin 'Vuhan'ı' haline gelen İstanbul'da, ilçe ve mahalle bazlı vaka artış oranları özel bir algoritma ile ortaya çıkartıldı.

    İstanbul Aile Hekimleri Derneği Bilim Komisyonu üyeleri, 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasındaki renk skalasını, piksel bazlı olarak özel bir algoritma ile sayısal veriye dökerek, kent genelindeki 4700 aile hekimindeki verilerle bir araya getirdi. Doğruluk payının yüzde 99 olarak saptandığı verilere göre İstanbul’daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.

    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, hem elde edilen verileri hem de İstanbul’un Kovid-19 karnesi için şunları söyledi:

    "Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renk skalasını piksel bazlı olarak sayısal veriye dönüştürdük. Sahadan elde edilen verilerle, piksel bazlı renk skalasındaki sayısal verileri birbiriyle karşılaştırdığımız özel bir algoritma sayesinde vaka artış oranlarını yüzde 99 doğruluk payı ile yayınladık. Hayat Eve Sığar uygulaması gibi oluşturduğumuz veri seti de sürekli yenileniyor. Buna göre İstanbul’daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.

    Örneğin vaka artışı olan bir ilçenin, vaka artışı olmayan bir ilçeye yarattığı risk de yüzde 7.5 oranında artmış durumda. Biz buna kombine artış riski diyoruz. Söz gelimi Pendik’te vakalar ciddi oranda artıyorsa, Kartal ilçesinde hiç vaka artışı olmasa da kombine risk dolayısıyla yüzde 7.5’lik etkileşim olması kaçınılmaz. 

    10 Mart’tan 4 Nisan’a uzanan süreçte sırasıyla Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kağıthane, Güngören, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal, Zeytinburnu, Esenyurt, Maltepe, Sancaktepe, vaka artış oranının en yüksek olduğu ilçeler olarak saptandı.

    Yüzde 211

    En düşük vaka artış oranı ise Adalar, Silivri ve Şile olarak tespit edildi. Ancak buna rağmen Adalar ilçesinde bile son bir haftadaki vaka artış oranı yüzde 211 olarak saptandı. Durum hiç iyiye gitmiyor.

    'Bulaşmayan kalmayacak'

    PCR testi negatif olup akciğer tomografisi ve tetkiklerde Kovid-19 teşhisi konulan bazı hastalar kayıt sisteminde yaşanan bir takım sorunlardan ötürü karantina listesine düşmemiş olabiliyor. Alt gelir grubu sürekli işe gidip geldiğinden hareket halindeler. Bu şekilde devam edilmesi durumunda virüsün bulaşmadığı kimse kalmayacak. Hiç olmadığı kadar yüksek vaka artış oranları söz konusu."

    Vaka artış ortalaması en yüksek 7 ilçe

    10 Mart-4 Nisan haftasından bir önceki haftaya göre vaka artış oranı, Bağcılar’da yüzde 7.2, Gaziosmanpaşa’da yüzde 6.9, Bahçelievler’de yüzde 9.9, Bayrampaşa’da yüzde 7.5, Kağıthane’de yüzde 16.6, Güngören’de yüzde 14.1, Üsküdar’da yüzde 25.4, Ümraniye’de yüzde 28.8 ve Küçükçekmece’de ise yüzde 16.1 olarak tespit edildi.

    Vaka artış ortalaması en yüksek 7 ilçe şöyle:

    - Adalar: yüzde  211.5

    - Silivri: yüzde 115.4

    - Arnavutköy: yüzde 77.5

    - Beykoz: yüzde 68.2

    - Sultanbeyli: yüzde 59.3

    - Beşiktaş: yüzde 50

    - Tuzla: yüzde 51.3

    Mahalle mahalle tespit edildi

    Vaka artış oranının en çok görüldüğü bazı mahalleler ise şöyle sıralandı:

    - Bakırköy: Kartaltepe

    - Bağcılar: İnönü ve Kemalpaşa

    - Bahçelievler: Yenibosna, Soğanlı, Çobançeşme, Şirinevler

    - Gaziosmanpaşa: Barbaros ve Sarıgöl

    - Şişli: Halide Edip Adıvar, Eskişehir, Ayazağa, Maslak

    - Beşiktaş: Gayrettepe, Akatlar, Ulus, Türkali, Bebek

    - Esenler: Kazım Karabekir, Oruçreis, Namık Kemal

    - Esenyurt: Örnek, Selahaddin Eyyubi, Mevlana

    - Kadıköy: Göztepe, Hasanpaşa, Kozyatağı, 19 Mayıs

    - Sultanbeyli: Mehmet Akif, Yavuz Selim, Turgut Reis

    - Ümraniye: Ihlamurkuyu, Atatürk, Dumlupınar

    100 bine yakın aktif vaka

    İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, İstanbul’da 4000 aile hekimi bulunduğunu, bir aile hekimine ortalama 3600 hasta düştüğünü belirterek, son verilere göre test pozitif oranı yüzde 20’yi bulduğunu söyledi.

    Tamur, "Bir aile hekimine 20 pozitif vaka oranı söz konusu. Bu rakama hastanede yatan vakalar dahil değil. İstanbul genelinde tespit edilebilen vaka oranı 10 bin civarında. Ancak salgınlarda bir vakaya, 8 kayıp vaka hesaplaması baz alınır. En düşük hızla seyreden salgında bile 1 hastaya karşın 5 tespit edilemeyen enfekte hasta vardır. İngiltere, Brezilya ve Afrika varyantını yayılım hızını göz önüne aldığımızda İstanbul’da şu an için 100 bine yakın aktif vaka olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

     

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1642)
    Etiketler:
    mahalle, Röntgen, bulaşıcı hastalık, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, İstanbul
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