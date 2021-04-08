Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: Bu habercilik hastalıklı, tedaviye ihtiyaç var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın bugün yayımlanan yazısını eleştirdi. Soylu, "Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın bugün yayımlanan yazısını eleştirdi.

Soylu, isim vermeden yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak. Bu habercilik hastalıklı. Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var. Gecikmeyin" ifadesini kullandı.

Soylu'nun bu paylaşımını alıntılayan Pehlivan ise, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü Cumhuriyet'teki köşeme yanıtı aşağıdadır" diyerek bahse konu yazısının linkini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugünkü Cumhuriyet'teki köşeme yanıtı aşağıdadır. Yazımı okumak isteyenler için 👇https://t.co/zfdbr6g5W5 https://t.co/OWQPHHQWBV — Barış Pehlivan (@barispehlivan) April 8, 2021

​Pehlivan, bugün yayımlanan yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında bir gerginlik olduğunu öne sürmüştü.

"Bir süredir duyuyordum. Ama inanmıyordum. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan söz ediyorum. Malum, eski müdür Mustafa Çalışkan’la İçişleri Bakanı Soylu’nun arası iyi değildi. Görevden alınması için çok uğraştı. Başardı da" diyen Pehlivan, şunları yazmıştı:

"Ama gelgelelim, Emniyet kulislerine göre Soylu, yeni müdürden de pek memnun değilmiş. Biz Boğaziçi olaylarındaki, İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki hadiseleri konuşurken, meğer yukarılarda da başka bir rahatsızlık varmış. Unutmayalım, Zafer Aktaş yeni müdürlerden değil. AKP hükümetinden önce de kritik görevler yapmış, hatta daha 90’lı yıllarda FETÖ’ye hedef olmuş bir isim.

Dediğim gibi, ihtimal vermemiştim. Ama 'bir bilen' bazı fotoğraflara işaret etti. 3 Nisan tarihinde İçişleri Bakanı Soylu’nun başkanlığında Sultangazi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü hem İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fakat... Bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü’nün de toplantıda olduğu yazmıyor. Mesele bundan ibaret değil. Yukarıdaki ilk paylaşım bakanlığın, ikincisi Emniyet Müdürlüğü’nün. Görüldüğü gibi; bakanlığın paylaşımında sağ taraftaki kişi kesilmiş. Sadece eli görünüyor. Emniyet’in fotoğrafına bakınca anlaşılıyor ki, kesilen kişi İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’tan başkası değil.

Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, Emniyet müdürleri de değişecek, diye konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak?"