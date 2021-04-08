MSB: Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021
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