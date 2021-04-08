MSB: Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/YQKyEGAzMv