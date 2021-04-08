Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hamzaçebi’nin şikayeti sonrasında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugün yayımlanan yazısında, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şikayeti nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

“’Ne alaka? Senin günlük yazıların var. Gazetenin sorumlu müdürlüğü görevin var. Ama internetten niye sen ceza alıyorsun ki, Ali bey?’ diyeceksiniz. Ben de 5 yıldır, mahkemeye onu anlatmaya çalışıyordum zaten” diyen Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Geçen yıl, pandemi diyerek, duruşma yapılmadığı dönemde, Hayal Öztürk isimli Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hanım, sanıkların haberi olmaksızın, kendi kendine duruşma açıp, mahkumiyet kararı vermişti.'Burası muz cumhuriyeti mi? Sanığın haberi olmadan duruşma açılır mı? Belirlenen duruşma gününden önce duruşma yapılır mı?' dedik, itiraz ettik.

Twitter Hilal Kaplan: Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar

'CHP’li milletvekilinin bir kadınla ilişkisini ifşa, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Adamcağızın özel hayatından size ne? Ceza verilsin' talebinde bulunuyor. Dün de hakime hanım 'Gazetenin sorumlu müdürü, internet sitesindeki haberden sorumlu tutulamaz' savunmamızı, onlarca içtihad sunarak ispatlamamıza rağmen, 1 yıl 8 ay hapis cezasını bastırıyor.

Hani ne deniyordu.

'İyisiniz iyisiniz. Erdoğan’ın yandaşları..'

İyi miyiz, bir daha söyler misiniz?"