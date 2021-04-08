Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın istifa etti

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, istifa etti ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Mehmet Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.