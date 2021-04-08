Sabiha Gökçen'de operasyon: Yolcunun valizinden 3 bin Tıbbi Sülük çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kırgızistan’a gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük ele geçirildi. Sülükler doğal yaşam alanlarına bırakılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına sülük götürmek isteyen yolcuya, 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Havalimanı'na gitmek isteyen Kırgızistan Cumhuriyeti Pasaportu taşıyan yabancı uyruklu şahsın valizinin içerisinden canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.

© İHA Bunun üzerine ekipler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasa dışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı belirlendi.

Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük'e el konuldu.

El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.