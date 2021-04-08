Erdoğan: Yerli aşımızı 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 ülkeleri 10. Zirve Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Erdoğan, "Son bir yıldır koronavirüs nedeniyle bir imtihanla karşı karşıyayız. 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Mali zenginliğin adalet ve refahı oluşturmaya kafi olmadığı acı bir şekilde görüldü" ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost ve kardeş ülkeleri de kaderlerine terk etmedik. Dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. En yoksul ülkelere yönelik borç ertelemesinin başlamasını ve sürelerinin uzatılmasını destekledik" diyen Erdoğan, Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"IMF ve Dünya Bankası'nda başlatılan çalışmalara katkı sağladık. Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, süreçler tamamlandıktan sonra, kimsenin geride bırakılmaması ilkesiyle tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

Erdoğan, D-8'e üye ülkelerin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu 'D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı' girişimini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şart'

"Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir" diye konuşan Erdoğan, yerel para ile ticarete ağırlık verilmesine yönelik çağrısında şunları kaydetti:

"Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır."

Erdoğan, D-8'in yenilenmesi, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürülmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek bu konuda adım atma çağrısında bulundu.

'Online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz'

"D-8 içi ticaret hacminin 7 kat artması değerlidir. Ancak yeterli değildir. Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere gönderdik. İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: