Avukat Ülgen: Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

Avukat Celal Ülgen, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ülgen, emekli amirallerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığını söyledi.

Avukat Celal Ülgen'in aktardığına göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 104 imzalı bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Gözaltı süresinin 4+4+4 şeklinde ilerlediği belirten Avukat Celal Ülgen, "Üçüncü dört günlük dilimi de kullanabilirler. Çünkü yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ifade vermeleri için çağırılan 4 emekli amiralin de ifadesi pazartesi günü alınacak. Bir günde hepsinin ifadelerini almak mümkün değil" dedi.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre Ülgen, gözaltı sürelerinin 2018 yılının temmuz ayında çıkan Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici maddesine göre uzatıldığını belirtti. Söz konusu maddenin geçerliliği, 25 Temmuz 2022’de sona erecek.

Gözaltına alındığı tarihten itibaren delillerin toplanması ve işlemlerin başlanması gerektiğine dikkat çeken Ülgen, "Geçtiğimiz bu dört günde hiçbir iade alma girişeme olmamıştır. Bu şöyle bir çelişki yaratmaktadır. Elinizde yeterli delil bulunmuyorsa kuvvetli şüphe de bulunmamaktadır. O zaman neden gözaltı yapıldı. Elinizde delil var ise neden ifade alma işlemleri başlatılmadı?" diye sordu.

'Emekli askerler yurtsever ve Atatürkçü subaylardır'

Ülgen, amirallerin imzaladığı bildiriye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: