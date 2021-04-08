Muğla'da baba-oğul, bağ evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bir bağ evinin bahçesinde bulundu.

Muğla'da Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde iki kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine söz konusu bağ evine sağlık ekipleri ile jandarma gönderildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, cinayetlerle ilgili bir kişiyi aramaya başladı.