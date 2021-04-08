Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Aşılama programında önceliği açık olan tesislere veriyoruz. Amacımız daha güvenli hale getirmek. Orada bir tek kriterimiz var. Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında, soruları yanıtladı.

Ersoy, turizmde güven duygusunun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden geçen sene zaten Güvenli Turizm Sertifikasyon Programını başlatan Avrupa'daki ilk ülkelerden biriyiz ve en detaylı ve en etkili şekilde de uygulayan tek ülkeyiz. Yani diğer ülkeler bunu kopyalamaya çalışsa da aslında çok başarılı olamadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının sonuçlarını irdelediğiniz zaman da ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Çeşitli ülkelerden yetkililerin de sertifikasyon programının başarısını dile getirdiklerini anlatan Ersoy, "Yani sertifikasyonun iyi çalıştığını onlar da aslında görüyorlar. Şimdi bunu daha güvenli hale getirmek için yeni düzenlemeler yaptık, kriterlerin sayısını arttırdık" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinde sertifika alma zorunluluğunun 50 oda ve üzerinde mecburiyken, yılbaşı itibarıyla 30 oda ve üzerine de mecburi olacak şekilde yeniden düzenlendiğini, Meclis'te turizmle ilgili kanun geçtikten sonra da bu sayının aşağı indirilmesi için Bakanlığa yetki verildiğini kaydetti.

Pazartesi itibarıyla havacılık sektörüne, dün itibarıyla da turizm sektörü çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandığını hatırlatan Ersoy, "Önceliği açık olan tesislere veriyoruz. Açılma sıralarına göre sırayla yapmaya başladık hepsini. Amacımız daha güvenli hale getirmek. Orada bir tek kriterimiz var. Güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz. Güvenli turizm sertifikasına sahipse çalışanları turizm geliştirme ajansının sistemine yüklüyorlar. Sırası gelenler hızlı bir şekilde dün itibarıyla başlandı. Aşılamaları yapılıyor" diye konuştu.

Ersoy, yerli ve yabancı turistlere ilişkin soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli turizm açısından çok bir sıkıntı kalmadı. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının iyi çalıştığının yerli turist farkında. Sezonları geldiği zaman seyahat etmeye başlayacaklardır. Sezon dışında da seyahat edenler oluyor. Yabancı turistle ilgili zaten bana günlük olarak bütün giriş kapılarından veriler geliyor. Verilerde artış başladı nisan itibarıyla. Tabii yumuşak bir artış başladı. Rusya'da, Ukrayna'da veya diğer yakın coğrafyadaki ülkelerde mayıs bayramı var, onlar da nisan sonu itibarıyla gelmeye başlıyorlar. Yoğunluğun özellikle Antalya bölgesinde etkili olacağını düşünüyoruz. Sonrasında biliyorsunuz bizim Ramazan Bayramımız devreye giriyor ve yavaş yavaş Avrupa ülkelerinden ve iç turizmdeki trafik hareketi artarak sezon hızlanmaya başlar diye düşünüyoruz. Tabii burada iki tane önemli kriter var. Birincisi vaka sayıları, yani bir kendi ülkenizdeki vaka sayısı, ikincisi size yolcu tedariği sağlayan, turist gönderen ülkelerdeki vaka sayıları ve üçüncü kriter de yeni eklendi, aşılanma oranları."

Yurt dışındaki uygulamalara da değinen Ersoy, "Vaka sayıları düşen ülkelerden rahatlıkla yolcu alabiliyorsunuz. Bunları artık kontrol altına alabilmişiz ve bulaştırma ihtimali çok düşük ülkeler olarak görülebiliyor. O kriterler doğrultusunda trafik başlayacak gibi gözüküyor" dedi.

Amerikan Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale ile bir araya gelmelerine ilişkin Ersoy, birlikle özellikle irtibatta olduklarını, Amerika'da 150 milyondan fazla aşılama yapıldığını geçen sene de çok sayıda Amerikalı turistin Türkiye ile tanışma şansı bulduğunu aktardı.

Bakan Ersoy, ABD'den gelen turist sayısının daha önce 500 bin rakamlarına ulaştığını belirterek, "Biz çok rahat bir şekilde Amerika'dan 2 milyon rakamlarına ulaşabiliriz. Çünkü Amerika'da birçok eyaletten İstanbul'a Türk Hava Yolları'nın direk uçuşları var. Bizim hedef destinasyonlarımızdan biri olması gerekiyor. Aşılanmasına dikkat ettiğiniz zaman zaten Almanya'daki gibi serbestliği bırakacak ilk ülke. Yani diyecek ki, 'aşılanmış olan vatandaşlarımız istediği yere herhangi bir kovid kısıtlaması olmadan gidip seyahat edebilir'" dedi.

ABD'nin tanıtım yapılacak destinasyonların başında geldiğini vurgulayan Ersoy, "İyi bir konsantrasyonla 500 bin üzeri, orta vadede de 2 milyon sayılara çıkabileceğimiz bir hedef pazarımız olarak görüyoruz. O yüzden ilişkilerimizi artırıyoruz, tanıtımı önümüzdeki aylardan itibaren arttırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yurt dışından Türkiye'ye ön yargı ile bakılabildiğini ifade eden Ersoy, "Ben buna bu ticari endişelerle oluşmuş siyasi kararlar diyorum. Herkes sonuçta kendi kasasını kurtarmaya çalışıyor, kendi bütçesini kurtarmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın başarılı işlere imza attığını, bütün sektör tarafından sahiplenildiğini, can kurtarıcı olarak görüldüğünü ve çok etkili tanıtım yaptığını belirten Ersoy, Türkiye'nin şu anda dünya genelinde en etkili tanıtım yapan ülke olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin geçen sene İngiltere pazarında ilk kez İspanya'nın üzerinde satış yaptığını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Eşit yarıştığımız zaman bizim tanıtım politikalarında yaptığımız değişiklikler ve düzenlemeler etkili sonuçlar veriyor. Bizim 4 katımız fazla satan bu ülkeyi yakalama şansına ulaşıyorsunuz. Yani yüzde 10, yüzde 20, bir kat, iki kat değil. İşte o yüzden biz doğru çalışmalarla bunu yapıyoruz. Bir şekilde tabii ticari endişelerle siyasi kararlar alıyorlar. Ama bizim mazeretlere sığmamamız lazım. Biz mazeretlere sığmayacağız, her türlü kapıyı zorlayacağız."

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi içinde ikonik binalar olduğunu belirterek, bunlardan birinin de Atlas Sineması olduğunu anlattı.

Prensibinin, binaların sadece restore edilmesi değil, belli konseptle tekrar yapılandırılması ve işlevinin arttırılması olduğunu dile getiren Ersoy, "Atlas Sineması'nın olduğu yapı önemli bir bina. 1870'li yıllardan kalma 150 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Hakikaten bir sanat eseri. Dünyadaki en önemli sinema müzelerinden biri oldu" dedi.

'Galata Kulesi'nin işlevi de restorasyon sonrasında değiştirildi'

Yeşilçam anılarını müzede yaşatmak ve galaları Atlas Sineması'nda gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Ersoy, sinemanın aynı zamanda kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını belirterek şöyle devam etti:

"Galata Kulesi'nin işlevi de restorasyon sonrasında değiştirildi. Eğlence, yeme ve içme özelliği çıkarıldı. Cazibe noktalarına yönlendirecek bir müze ve sergi alanı şekline getirildi. İnanılmaz talep görüyor. Bize gelen veriler şaşırtıcı. Topkapı Sarayı ile aynı sayıda ziyaretçi alıyor. Demek ki yaptığımız şeyler amacına ulaşıyor. Hemen üzerinde biliyorsunuz Beyoğlu Evlendirme Dairesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi oldu. İçerisinde Atlas Sinema gibi bir cep sinema ve tiyatro sahnesi var. Devam ettiğinizde Mısır Apartmanı'nda Mehmet Akif Anı Evi'ni açtık. Açılışı İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümüne getirmeyi başardık. Bir de Taksim Camisi bitmek üzere. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce açılışını gerçekleştireceğiz. Onun altında da İslam eserleriyle ilgili sergilerin yapılabileceği önemli bir kültür merkezi inşa ediliyor."

'Vaka sayıları düşünce açık hava konserleri başlayabilir'

Salgın dolayısıyla ara verilen açık hava konserlerinin vaka sayıları düşüp, aşılanma oranının artması durumunda başlayabileceğini ifade eden Ersoy, "Onlarla ilgili bir düzenleme daha yaparız. Biz de kendi açık alanlarımızda teşvik edeceğiz zaten, sanatçılarımızı. Destek de vereceğiz" dedi.