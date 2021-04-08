Tarlasını sürerken tarihi eser buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi E.G., traktörünün pulluğuna taş takılınca durumu yetkililere haber verdi. Müze Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı kazıda, Helenistik döneme ait lahit mezar ve içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje bulundu.