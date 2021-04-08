İletişim Başkanı Altun: Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'un 'büyük ve güçlü Türkiye'nin en prestijli projesi olduğunu söyledi. Altun, projeye ilişkin bir video da paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Altun, "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir" diyerek projeye ilişkin olarak bir video paylaştı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında projeye ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Kanalın bölgeye 'nefes borusu' olacağını söyleyen Erdoğan, projenin ihalesine yakında çıkılacağını ve yaz aylarında da temelinin atılacağını söylemişti.