İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kılıç: Sağlık Bakanlığı tablosundan aşı harcaması kaldırıldı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak "Önce kargo uçaklarıyla aşı gelişleri canlı yayınlandı, daha sonra ise gelen aşı miktarının açıklanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi, şimdi ise Bakanlık bütçe tablolarında aşıya ödenen miktar kaldırıldı" dedi.
ANKA'nın aktardığına göre Kılıç, "Gelen aşı miktarı ve ödenen ücret ile yine Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için 25 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak müteahhitlik şirketlerine ödenecek miktar artık kamuoyu tarafından bilinmeyecek" diye konuştu.
Kılıç, Türkiye’de kullanılan aşıların tümünün yurt dışında üretildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
- "Sağlık Bakanlığı’nın takviminde yer alan aşılar ve Kovid-19 aşısı kullanıma ücretsiz sunulmaktadır. Aşı bedelini siyasiler cebinden ödememektedir. Ücretler vatandaşlardan alınan vergilerden oluşan genel bütçeden karşılanmaktadır. Onun içindir ki her bir doz aşının maliyeti topluma açıklanmalıdır.
- Pozitif vaka sayılarını 50 binleri ve buna bağlı olarak ölüm sayılarının 200’ü geçtiği, yoğun bakım servislerinde yer bulmanın zorlaştığı bir dönem de vatandaşlar can derdine düşmüş iken AKP iktidarı salgını ranta dönüştürme çabasında. Sayın Koca vatandaştan neyi saklamaya çalışıyorsunuz?"
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