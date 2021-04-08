İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kılıç: Sağlık Bakanlığı tablosundan aşı harcaması kaldırıldı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak "Önce kargo uçaklarıyla aşı gelişleri canlı yayınlandı, daha sonra ise gelen aşı miktarının açıklanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi, şimdi ise Bakanlık bütçe tablolarında aşıya ödenen miktar kaldırıldı" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre Kılıç, "Gelen aşı miktarı ve ödenen ücret ile yine Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için 25 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak müteahhitlik şirketlerine ödenecek miktar artık kamuoyu tarafından bilinmeyecek" diye konuştu.

Kılıç, Türkiye’de kullanılan aşıların tümünün yurt dışında üretildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: