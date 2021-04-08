Dilara Kandak'ı öldürmekten müebbet alan eski eş beraat etti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cesedi battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Yorulmaz, dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı ve beraat etti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı.

İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Ahmet Yorulmaz tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmaz 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Savcı beraat istedi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 4. duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti.

Savcı mütalaasının devamında, “İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığın beraatına hükmetti.

Sanık avukatı Nihan Kanat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, başından beri müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, “Mahkeme ayrıca maktul Dilara Kandak’ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti amacıyla Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu bizim başından beri istediğimiz bir karardı" diye konuştu.