Ters yöne girdi, iki araca çarptı, ateş etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Yeni Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ters yönden giren sürücü, T.İ. yönetimindeki 34 BB 5850 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Otomobilin sürücüsü, daha sonra Mustafa A. idaresindeki 34 YK 8001 plakalı otomobile ve kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan T.İ. kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
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