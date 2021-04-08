Bakan Dönmez duyurdu: Fatih, yeni sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere" ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, 5 Nisan'da Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıkmıştı.

🚢 Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı.



Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... 🇹🇷



Rastgele 🙋🏻‍♂️#FatihKaradenizde — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 8, 2021

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