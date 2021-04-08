Bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurulun 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor.

TELE1'e konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, toplantının 12 Nisan Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı. Herhangi bir gerekçe bildirilmediğini ifade eden Prof. Dr. Turan, artan vaka sayıları ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nda ve hastanelerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Bakanlık, toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapmadı.

Geçen cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alınmış, yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirilmişti.