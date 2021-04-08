Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere'de

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ı, tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından törenle karşılandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Akar, Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiliz mevkidaşı Wallace tarafından törenle karşılandı.https://t.co/EP0rhXsaN4#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/22a0EU4w89 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021

​Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği ele alındı.

Londra’da bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/EP0rhXsaN4#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/q195vjuDDk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021

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