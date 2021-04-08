9 yaşındaki işitme engelli çocuk, süs havuzunda boğuldu

Gaziantep Karataş Mahallesi’nde meydana gelen olayda dokuz yaşındaki Halil İbrahim Yıldız, Yeşilvadi Parkı’ndaki havuza girdi.

Bir süre sonra çocuğu suda hareketsiz bulanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

İşitme engelli olduğu söylenen Halil İbrahim Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.