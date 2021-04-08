İçişleri Bakanı Soylu: Son 3 ayda uyuşturucudan 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 13 şahıs tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son aylarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Narkotik Suçları Suç İstatistikleri'ne yer vererek, "İstanbul'da son 3 ayda, 11 bin 648 uyuşturucu olayında 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 13 şahıs tutuklandı. Bir buçuk tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi" bilgisini paylaştı.
Bakan Soylu, ardından emniyet güçlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
İstanbul’da son 3 ayda,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 8, 2021
11.648 uyuşturucu olayında
17.874 şüpheli gözaltına alındı,
2.013 şahıs tutuklandı.
1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza 👏👏👏 pic.twitter.com/lBFIxTAjE5
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