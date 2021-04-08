İtalya Başbakanı'nın Erdoğan hakkındaki ifadelerine AK Parti'den tepkiler: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın

Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz. Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın."
İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 8, 2021
Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz!
Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, şu ifadeleri kullandı:
"İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı’nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı’nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye’ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."
İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2021
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ise şu açıklamayı yaptı:
"İtalyan Başbakanı Draghi’nin bedeninde Musollini’nin ruhu dolaşıyor galiba. Diktatörlüğün ağababası kendileridir. O muhteşem tarihin böyle bir adama kalmasından İtalyanlar da utanıyor olmalılar..."
İtalyan Başbakanı Draghi’nin bedeninde Musollini’nin ruhu dolaşıyor galiba. Diktatörlüğün ağababası kendileridir. O muhteşem tarihin böyle bir adama kalmasından İtalyanlar da utanıyor olmalılar...— Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) April 8, 2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamasında ise şöyle denildi:
"AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz."
AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 8, 2021
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