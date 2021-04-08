İtalya Başbakanı'nın Erdoğan hakkındaki ifadelerine AK Parti'den tepkiler: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın

AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz.