Hamile eşini döverek öldüren erkek beraat etti: 'Ceza alırsam 3 yaşındaki kızım mağdur olur'

Gaziantep'te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile eşi Aysel Kurt'u döverek öldürdüğü iddiasıyla 'hakkında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan hazırlanan iddianameden Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İhsan Çayır'ın beraatına karar verildi.

Karar duruşmasında savcı Çayır'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep ederken mahkeme heyeti, maktulün ailesinin Çayır'dan şikayetçi olmaması ile verilecek bir cezanın Çayır'ın maktul Kurt'tan olma 3 yaşındaki çocuklarını mağdur edeceği nedeniyle beraat kararı verdi.

'Tokat atmadı, terlik attı'

Duruşmada ifade veren sanık Çayır'ın annesi Soydan Çayır, oğlunun tartışma esnasında eşine tokat atmadığını şu sözlerle aktardı: “Ona terlik attı. Terlik atınca sadece dudağı kanadı. Olayın sabahına fenalaşınca hastaneye kaldırdık. 3 gün sonra vefat etti. Tokat atmadı.”

'3 yaşında bir kızım var, ben ilgileniyorum'

Sanık Çayır, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Ben eşimin ölmesini istemedim. Sadece tartıştım. Onu öldürebilecek bir şey yapmadım. Çok üzgünüm. Olaylardan dolayı pişmanım. 3 yaşında bir kızım var. Onunla ben ilgileniyorum. Ben ceza alırsam o mağdur olur. Sadece midesinde gastrit hastalığı olduğunu biliyordum. Başka hastalıkları olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

Çayır'ın avukatı Urul ise savunmasında hiç kimsenin karnında evladını taşıyan eşini öldürmek istemeyeceğini söyledi. Müvekkilinin bilmediği bir durumdan dolayı sorumlu tutulamayacağını aktaran Urul, “Aralarında yaşanan tartışma taksirle ölüme neden olacak bir durum değildir. Mütalaa da maktulün müvekkilim nedeniyle vefat ettiği hususunu kabul etmiyoruz. Eşinin hasta olduğunu bilmiyordu” şeklinde konuştu.

'Stresten dolayı vefat etti'

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından açıkladığı kararında, sanığın maktule tekme savurup tokat atması nedeniyle maktulün stresten dolayı vefat ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

Sanığın eylemlerinin ‘taksirle ölüme neden olma' suçuna vücut verdiği ifade edilen kararda, “Maktul Kurt'un ailesinin sanıktan şikayetçi olmaması, tartışmanın maktulün hakareti nedeniyle başlaması, verilecek cezanın Çayır'ın maktulden olma 3 yaşındaki kızının mağdur olmasına yol açacağı nedeniyle, Çayır'ın ailevi durumu nazara alındığında artık bir cezanın hükmedilmesi gereksiz kılınacaktır” ifadelerine yer verildi.