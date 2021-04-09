Patilerinde damar yolu açılmış 30 köpek ölüsü bulundu

Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye gelen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, yol kenarında bir köpeğin ölüsünü gördü. Araçtan inerek çevreyi inceleyen Açık, İmrahor Deresi yatağına poşetlere doldurularak atılan çok sayıda ölü köpekleri buldu.

Demirören Haber Ajansı tarafından verilen bilgiye göre Açık'ın haber vermesi üzerine doğa koruma polisleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvanların bulunduğu alana geldi. Yapılan incelemede 30'un üzerinde ölü köpeğin intraket ile patilerinden damar yollarının açıldığı fark edildi. Ölü köpekler daha sonra belediye ekiplerince alandan toplandı.

Köpekleri bulan Faruk Açık, her akşam alanda besleme yapmaya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Akşam 18.00 sırlarında bu civarda besleme yapıyoruz. Beslemeye giderken yol üzerine bir ceset fark ettik. Araçtan indiğimizde, dere yatağında poşetler içinde onlarcası vardı. Muhtemelen diğer köpekler tarafından çıkartılmış bir ceset. Daha önce fark etmedik çünkü günlük bu güzergahta hareket halindeyiz. Poşetlere baktığımızda bebekler, ayaklarında bandajlar, damar yolları açık bağlanmış vaziyetteydi. Sayı 30'un üzerinde, gelen ekipler de kontrol etti. Kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bilmiyoruz ama bu hayvanların artık bu dünyada çöp muamelesi görmesi ve toplum tarafından sürekli dışlanmasını şiddetle kınıyoruz."