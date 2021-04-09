Emekli amirallerin bildirisini yayınlayan Zihni Çakır: Yayınlanmadan önce 'AKP'li bir bakanın elinde' dendi

Emekli amirallerin duyurusunu yayınlayan Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, metnin kendilerine gelmeden önce bir AK Partili bakanın eline ulaştığının kendisine söylendiğini aktardı.

Zihni Çakır, duyuru metninin kendisine emekli amirallerin dışında bir kaynaktan aldığını, gazeteci refleksi ile bunu yayınladığını söyledi. Çakır aynı kaynağın kendisine bu metnin zaten AK Partili bakanın elinde olduğunu aktardığını söyledi.

"Neden bu metin bir AKP'li bakana gönderilmiş?" sorusuna Çakır, "Bir darbe çağrışımı yaptığını düşündükleri için göndermişler" diye yanıtladı.

Amirallerin bildirisini yayınlayan gazeteci Zihni Çakır’dan önemli açıklama: Metin yayınlanmadan önce AKP’li bir bakana da gönderildi.



Havuzu değil @medyablok hesabını takip edin. pic.twitter.com/gMvSO50ZyY — medya blok (@medyablok) April 8, 2021

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