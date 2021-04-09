Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı Draghi'ye kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

Hayatı boyunca Ülkesinin ve Milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 9, 2021

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