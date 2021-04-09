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    Bakan Koca: Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak

    © Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104091044229188-bakan-koca-asi-konusunda-sozlesmelere-uyulmuyor-hedefim-haziran-sonu-40-yas-ustunun-asilanmasini/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama süreciyle ilgili "Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak" açıklamasında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin olarak, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok. Aşı konusu, sadece bizde değil tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar, tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" açıklamasında bulundu.

    koronavirüs aşı -türkiye
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    ‘İkinci doz aşı olan koronavirüs bağışıklığına sahip 1 milyon 300 bin kişiden 852'si Kovid-19 tanısı aldı’
    Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bakan Koca’ya 'Bu gidiş nereye?' diye sordum' başlıklı bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Koca'yla olan görüşmesini aktardı.

    Ahmet Hakan, Koca'nın aşı konusunda tüm dünyada sorun yaşandığını söylediğini ve "Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin" sözlerini aktardı. 

    'Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım'

    Koca, şu ifadeleri kullandı: 

    • Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım.
    • Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.
    • Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz.

    'Oranlar, aşının etkisini ortaya koyuyor'

    • © AA
      Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Koca yaptırdı
      65 yaş üzeri kişilerin vefat oranı, yüzde 20’ye yakın düştü. Başka bir parametre söyleyeyim: 20 yaşla 64 yaş arası ölüm oranı yüzde 20’den yüzde 32’ye çıkarak yüzde 50’nin üzerinde arttı. Bu oranlar, aşının etkisini ortaya koyuyor.
    • Ocak ayında vaka sayısı 5-6 bin iken bizim günde ortalama 100’e yakın yoğun bakıma giren hastamız olurdu. Şimdi vaka sayısı 54-55 binlerde... Yoğun bakıma giren hasta sayımız 300... Entübe olanlar da 100’den 300’e çıktı. Vaka sayısı 9 kat artarken, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı üçte bir artıyor.
    • (Sağlık sisteminde tıkanma var mı? sorusu üzerine) Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında.
    Etiketler:
    Halka aşılama, toplu aşılama, Aşılama, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Açıklama, Fahrettin Koca, Ahmet Hakan
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    Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu. Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.
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