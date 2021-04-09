Bakan Koca: Aşı konusunda sözleşmelere uyulmuyor, hedefim Haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin olarak, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef. Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok. Aşı konusu, sadece bizde değil tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar, tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,başlıklı bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Koca'yla olan görüşmesini aktardı

Ahmet Hakan, Koca'nın aşı konusunda tüm dünyada sorun yaşandığını söylediğini ve "Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin" sözlerini aktardı.

'Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım'

Koca, şu ifadeleri kullandı:

Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım.

Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.

Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz.

'Oranlar, aşının etkisini ortaya koyuyor'