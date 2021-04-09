Meteoroloji uyardı: Sağanak ve yağmur geliyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve sağanak bekleniyor. Trakya için ise zirai don uyarısı var.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Trakya, İstanbul ve bölgenin doğusunda, Salı gününe kadar zirai don riski nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılıyor.