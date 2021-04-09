Bakan Pakdemirli: Patates ve kuru soğan alıp ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Bu gelişmeler stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmaktadır" dedi.

"Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir" diyen Pakdemirli, şunları söyledi: