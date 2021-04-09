İzmir'de askeri uçak düştü: 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İzmir’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

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