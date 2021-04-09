ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'tan yerli aşı açıklaması: Nisan sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Çalış, Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitemiz tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2. doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz."
Üniversitemiz tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2. doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz. pic.twitter.com/jR4yYqKOVJ— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) April 9, 2021
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