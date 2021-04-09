ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'tan yerli aşı açıklaması: Nisan sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Üniversitemiz tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, 2. doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. İnşallah Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz" dedi.