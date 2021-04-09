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    Eski muhtar Mustafa Hayatoğlu, Adana

    Tuvalet ücretini 50 kuruş eksik verince darp edildi, bir gözünü kaybetti

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104091044231192-tuvalet-ucretini-50-kurus-eksik-verince-darp-edildi-bir-gozunu-kaybetti/

    Adana’da 65 yaşındaki eski muhtar Mustafa Hayatoğlu, 50 kuruşluk tuvalet parası yüzünden tartıştığı 4 kişi tarafından darp edildi. Bıçak sapıyla vurulması nedeniyle gözlerinden birini kaybeden Hayatoğlu, serbest kalan şahısların bir an önce tutuklanmasını istedi.

    Adana’da eski Sevinçli Mahallesi muhtarı Mustafa Hayatoğlu, iddiaya göre, pazar alanının etrafındaki bir umumi tuvalete girdi. Çıktıktan sonra isminin Cengiz Ç. olduğunu öğrendiği ve belediyede çalıştığını öne süren bir kişi, Hayatoğlu'nun yanına gelip, ‘Amca 1 lira 50 kuruş tuvalet parası var, onu ver’ dedi. Hayatoğlu’da cebindeki 1 lira bozuk parayı çıkartıp gence verdi.

    Genç 50 kuruş daha istedi. Mustafa Hayatoğlu ise üzerinde başka bozuk para olmadığını belirterek cebindeki 100 Türk Lirasını verdi. Bu sefer de genç yaşlı adama ‘Bozdurup getirseydin’ diyerek küfür etti.

    Yaşlı adamla gencin tartıştığını gören pazardaki esnaf ise olay yerine gelerek genci sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada gencin ağabeyi olduğu öğrenilen 3 kişi yaşlı adama saldırıp aralarından biri bıçağın sapıyla sağ gözüne vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle yaşlı adam kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 7 saat ameliyatta kalan Hayatoğlu gözünü kaybetti.

    Polis ise zanlıları gözaltına aldı ancak ifadelerinin ardından serbest bıraktı.

    ‘Bıçak sapıyla gözümü kör ettiler’

    Mustafa Hayatoğlu, kendisini darp edenlerin tutuklanmasını istedi. 50 kuruş için gözünden olduğunu söyleyen Hayatoğlu, “Tuvaletten çıkınca bir tane uzun boylu, esmer birisi gelip benden para istedi. Ben de cebimdeki 1 lirayı verdim. Bunun üzerine ‘50 kuruş daha vereceksin’ dedi. Ben de ‘Bozuk yok’ diyerek 100 lirayı verip ‘Sen kimsin’ dedim. O da ‘Ben belediye bekçisiyim’ dedi. Ardından da bana küfür etti. O sırada da bunun kardeşleri orada pazarcılık yapıyormuş geldiler benim gözümü bıçak sapıyla kör ettiler diye konuştu.

    Cengiz Ç.’nin akıl sağlığı yerinde olmadığına dair raporu olduğunu öğrenen Hayatoğlu, “Raporlu bir kişiye hiç benzemiyordu. Raporlu bir kişi umumi tuvalette bekçilik yapabilir mi? Oraya günde 200-300 kişi giriyor. Onlara daha kötü bir şey de yapabilirdi. Bunlar 1 buçuk senedir orayı mesken haline getirmişler. Şimdiye kadar ne tutuklayan oldu ne de haber veren oldu” ifadelerini kullandı.

    Gözünün bir daha hiç görmeyeceğini belirten Mustafa Hayatoğlu, daha sonra şunları söyledi:

    “7 saat ameliyat geçirdim ve doktorlar ‘göz kaymasın’ diye diktik dediler. 50 kuruş vermediğim için bu hale getirdiler. Ben bunların tutuklanmasını istiyorum. Zoruma giden bu oluyor. Ben gözümü kaybetmişim adamlar dışarıda geziyor. Polis bana isimlerini dahi vermedi ben hep dışarıdan öğrendim isimlerini.”
    Etiketler:
    Ücret, Tuvalet, Kavga, Darp, Muhtar, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
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